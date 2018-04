A ce prix, c’est presque une bonne affaire pour le Bayern. Selon Marca, le club munichois est sur le point de lever l’option d’achat de 42 millions d’euros pour James Rodriguez, alors que ce dernier avait été recruté 75 millions par le Real en 2014. Le transfert définitif est fort logique, car si le milieu offensif colombien a eu du mal à s’imposer sous Carlo Ancelotti, il est devenu un joueur essentiel de Jupp Heynckes ces derniers mois. En attestent son but et ses deux passes décisives magnifiques lors du festival offensif contre Dortmund (6-0), samedi dernier.

[ RESUME VIDEO] #DerKlassiker #FCBBVB

⚽ Le Bayern Munich détruit Dortmund 6-0 !

Lewandowski s'offre un triplé, Ribéry régale !https://t.co/gT9XMON3BY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 31 mars 2018

Alors, pour quelles raisons étranges l’ancien Monégasque n’avait pas donné satisfaction dès le début ? Le changement de club, ainsi que de championnat et de pays, a peut-être perturbé le joueur de 26 ans. "On ne sait pas vraiment pourquoi cela n’a pas marché, mais le Bayern a de nombreux joueurs hispanophones, avec Vidal, Martinez, Thiago, donc il était bien aidé à son arrivée. Il ne semblait pas avoir de problème dans la vie de tous les jours", rétorque Eliano Lussem, de Kicker.

En fait, le cador de Bundesliga s’exprime mieux collectivement depuis le changement d'entraîneur et cela a pleinement profité à James Rodriguez. Eliano Lussem l’explique: "La forme du moment est le fruit du travail de Jupp Heynckes. Il a restructuré l’équipe, cela a permis aux joueurs offensifs de s’exprimer, comme les vétérans Robben et Ribéry, qui jouent à un très haut niveau en ce moment. Pour James, c’est plus facile de combiner avec eux. Il est très important dans l’équipe puisqu’il est le lien parfait entre le milieu et l’attaque".

Le positionnement du talentueux gaucher joue en sa faveur. En début de saison, James n'avait pas convaincu en 10 ou en tant qu'ailier car il avait du mal à s'extirper du pressing adverse. Aujourd'hui, il est est un meneur de jeu très libre depuis le poste de relayeur gauche du 4-3-3. "Cela lui convient très bien. Il est bien entouré et a beaucoup de responsabilités dans le jeu", confirme Eliano Lussem. Si James Rodriguez confirme enfin son talent, le Bayern aura recruté l'une de ses nouvelles stars à moindre prix.