Oui, Arjen Robben commence quand même à se faire vieux. Depuis le temps qu’on se le dit, peut-être à cause de son crâne dégarni… Mais le Néerlandais, désormais âgé de 34 ans, a la même allure qu’il y a 10 ans, lorsqu’il évoluait au Real Madrid. Et sur le terrain, c’est presque toujours aussi virevoltant et efficace, notamment avec cette spéciale Robben, l’enroulé du gauche qui termine dans la lucarne opposée. Vainqueur de la C1 en 2013, il avait inscrit le but décisif contre Dortmund (2-1) à la 89e minute.

"Le football, c’est sa vie, confirme en conférence de presse son coach Jupp Heynckes, revenu cette saison, mais qui était déjà là lors de cette victoire finale en Coupe d’Europe. Il tient la même forme qu’il y a cinq ans, et c’est le genre de gars que vous voulez dans les gros matches. J’ai une grande confiance en lui pour mercredi." Le Bayern, vainqueur (2-1) en quarts de finale aller contre Séville, n’a qu’à finir le boulot à l’Allianz Arena pour rejoindre une nouvelle fois le dernier carré de la Ligue des champions.

Sa neuvième saison au club

A peine moins symbolique que son fameux compère Franck Ribéry, Robben achève sa neuvième saison au club, alors que le Français termine son onzième exercice en Bavière. Septuple champion d’Allemagne depuis ce week-end, le Néerlandais a aussi disputé la finale de C1 en 2010 et 2012, et il faut y ajouter trois demi-finales continentales (de 2014 à 2016). "C’est difficile de comparer cette équipe à celle de 2013, estime l’ancien joueur de Chelsea (de 2004 à 2007). On avait des joueurs différents. Cinq années ont passé, on a évolué depuis…"

"On doit être un peu meilleurs si on veut la gagner"

Et Robben, connu pour son caractère de cochon, est intransigeant: "On doit être un peu meilleurs si on veut gagner la Ligue des champions." Avec un dernier carré annoncé en compagnie du Real Madrid et du Barça, le milieu offensif sait ce qui l’attend. Et réclame aussi de la prudence: "2-1 à l’extérieur, c’est super, mais ce n’est pas comme notre 5-0 face au Besiktas…" Il assure aussi que rien n’est encore fait concernant son éventuelle prolongation de contrat, en faisant bien comprendre que c’est juste le temps du "money time": "La Ligue des champions, c’est vraiment le top niveau. On vit pour ces matches. Ça rend certains joueurs nerveux, mais moi, ça me donne un extra boost." Littéralement. Surtout quand la Coupe du monde 2018 se jouera sans vous.

Robben: "Aucune nouvelle sur mon contrat":