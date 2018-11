Ligue des Champions : Aulas veut délocaliser le dernier match de l'OL

Invaincus après leurs cinq premiers matches de Ligue des champions, les Lyonnais, auteurs d’un nul méritoire face à Manchester City (2-2), n’en sont toujours pas pour autant qualifiés pour les huitièmes de finale. Il s’en est une nouvelle fois fallu de quelques minutes, le Shakhtar Donetsk privant l’OL de son billet pour la phase finale en venant à bout d’Hoffenheim dans le temps additionnel (3-2).

Les troupes de Bruno Genesio devront donc étirer leur invincibilité sur la scène européenne en Ukraine pour décrocher leur qualification. En Ukraine ou ailleurs... Les nouvelles tensions entre la Russie et l’Ukraine ces derniers jours pourraient en effet valoir à la rencontre d’être une nouvelle fois délocalisée. Privé de son stade de Donetsk depuis 2014, le Shakhtar pourrait également ne pas recevoir à Kharkiv, comme initialement prévu. A l'instar du FK Vorskla qui recevra Arsenal, jeudi en Ligue Europa, à Kiev et non à Poltava comme il en a l'habitude.

"On n’a pas trop envie d’aller à Kharkiv" Jean-Michel Aulas

"Je vais vous faire une confidence : on a demandé à l’UEFA de regarder de très près ce qu’il se passe puisque le pays est en crise, n'a d'ailleurs pas manqué d'indiquer Jean-Michel Aulas à l'issue de la rencontre. Malheureusement, ils ont beaucoup souffert et ils continuent de souffrir. L’UEFA a pris la décision de délocaliser le match d’Arsenal en Ukraine et il y aura probablement des décisions nous concernant."

Et le président lyonnais de poursuivre en mettant la pression sur l'instance européenne. "En tout cas, on n’a pas trop envie d’aller à Kharkiv, a-t-il prévenu. Non pas qu’on n’aimerait pas, parce que ce sont des gens très sympathiques. Mais il y a beaucoup d’insécurité en ce moment. On a même du mal à trouver un avion parce que les avions français ne sont pas assurés, donc ne veulent plus aller en Ukraine. Il y aura surement des échanges avec l’UEFA dans les jours qui viennent pour que tout le monde soit en sécurité et qu’on fasse un très bon match contre Donetsk. C’est à l’UEFA de prendre la décision."