Jean-Michel Aulas ne digère pas. La contre-performance des hommes de Bruno Genesio face au Shakhtar Donetsk aidant, le président lyonnais est revenu à la charge au sujet du huis clos imposé après les incidents survenus lors de Lyon-CSKA Moscou (2-3), le 15 mars en Ligue Europa. Une décision qu'il considère éminemment injuste et qui aurait pesé dans le match nul concédé par l'OL face au champion d'Ukraine.

Il y avait pourtant beaucoup à redire sur la prestation des Lyonnais une heure durant, l’OL parvenant certes à réagir en fin de match pour arracher le match nul, mais Jean-Michel Aulas a concentré ses critiques sur la sanction décidée par l’UEFA. "Franchement c’est une injustice, a ainsi pesté le dirigeant rhodanien dans des propos relayés par France Bleu. On a été sanctionné pour des faits qui se situent en dehors du stade et qui sont sous la responsabilité de la police. On avait un certificat du préfet de police qui assumait la responsabilité car en France, le règlement est différent d’ailleurs. Quand on est en dehors du stade, c’est la police qui règle les problèmes de sécurité. Donc là on a été sanctionné injustement."

"La sanction a été financière d'abord, puisque le manque à gagner est énorme, a renchéri Jean-Michel Aula. Une billetterie sur un match comme ça, c'est de l'ordre de quatre millions d'euros. Mais elle est surtout sportive." Car pour lui, le match aurait évidemment été tout autre avec le soutien du public du Groupama Stadium. "Evidemment que le match dans un contexte normal aurait basculé en faveur de l’Olympique Lyonnais. C’est sûr qu’on ne peut pas demander aux joueurs de se comporter comme s’il y avait 50 000 ou 59 000 personnes, ce qui aurait été le cas", a-t-il assuré, ajoutant: "Je suis persuadé qu’avec nos groupes de supporters et le dynamisme qu’ils ont, leur soutien inconditionnel, on aurait pu inverser la tendance. Ils nous ont beaucoup manqué."