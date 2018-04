Avec sa demi-finale de Ligue des Champions à venir face à Liverpool, l’AS Rome vit une fin de saison exceptionnellement inattendue. Maxime Gonalons n’en profite pas. Arrivé de Lyon cet été, le milieu de terrain français n’a joué que 12 rencontres de Serie A (sur 34). Et hormis une blessure au mollet en février, il ne s’agit que de choix sportifs… A l’inverse, l’autre Français de l’effectif, Grégoire Defrel, a disputé 15 matches de championnat. Et si Gonalons a débuté les deux derniers, il apparaît évident qu’il ne commencera pas celui de mardi à Anfield. Samedi contre la Spal, Eusebio Di Francesco a surtout fait tourner en prévision du grand rendez-vous…

Pointé du doigt sur un but de Luis Suarez lors du quart de finale aller à Barcelone (défaite 4-1), Gonalons a aussi perdu un ballon à l’origine d’un but du Genoa, mercredi en Serie A (victoire de la Roma 2-1). Di Francesco, en conférence de presse, a tenu à le défendre: "Ça peut arriver. Pour moi, il ne fait pas d’erreur. Il aurait peut-être pu faire un meilleur match, mais en revoyant le match, il faut voir ses récupérations, sa régularité, les duels aériens gagnés et sa présence physique. Un très bon ballon pour Florenzi aurait aussi pu amener un but. Il lui manque juste cette étincelle qui le mettrait un peu plus en lumière. Je l’apprécie beaucoup, il est toujours disponible pour les autres."

Un intérêt de l'OM cet hiver



Mais Gonalons, international français (huit sélections) qui a bien évidemment tiré un trait sur la Coupe du monde 2018, ne venait pas pour ça. Il s’en défend comme il peut, à l’image de cette interview pour RMC au début du mois: "Je savais que la première année serait difficile. Une nouvelle culture et une nouvelle langue, beaucoup de changements… Il faut du temps, forcément. J’ai signé quatre ans, je n’ai pas envie de partir. Je veux démontrer que je peux enchaîner les matches et donner le meilleur pour ce club. Ils m’ont fait confiance, à moi de la rendre du mieux possible."

Je voulais me mettre en danger

Dès cet hiver, un intérêt de l’OM était évoqué. Plus tôt dans la saison, déjà, on avait compris que la situation de Gonalons serait difficile. Fin novembre, il se montrait ainsi résigné pour L’Equipe: "Je repars de zéro, en quelque sorte. En Italie, on ne me connaissait pas spécialement et il faut faire ses preuves. Devant moi, il y a un joueur emblématique, Daniele De Rossi, qui est le capitaine. Je savais la difficulté de venir, mais je voulais me mettre en danger. A Lyon, c'était la famille, je connaissais tout le monde. Désormais c'est différent, mais enrichissant. Quand ça fait si longtemps qu'on est dans un club, on entre un peu dans une routine, même si on ne veut pas l'admettre. Ça use. Ce renouveau me fait énormément de bien." Vraiment ?

