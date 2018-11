L'Europe relance le Real

La bonne nouvelle était venue de Moscou, avant même le coup d’envoi de ce choc, avec l’annonce de la victoire des Tchèques de Plzen sur le terrain du CSKA (1-2), qui avait le don de qualifier Romains et Madrilènes sans jouer pour les huitièmes de finale. De quoi faire retomber de quelques degrés la température de cette explication au sommet du Groupe G entre les deux co-leaders. Sans doute pas mécontents d’être soulagés de ce poids.

Il faut dire que ces deux géants sont mal en point au coup d’envoi entre une équipe de La Louve décimée au coup d’envoi par les blessures (De Rossi, Pellegrini, Pastore et Dzeko, son meilleur buteur) et le Real de Santi Solari, corrigé ce week-end en Liga, du côté d’Eibar (0-3). Ça ne trompe pas, alors qu’Isco est renvoyé en tribunes au coup d’envoi et que Marcos Llorente s’invite dans le onze de départ madrilène, le jeune milieu de terrain s’affirme comme le joueur le plus intéressant de cette équipe merengue par ailleurs trop brouillonne. A commencer par ses relances et dans une animation offensive très pauvre. Quand ce n’est pas la défense qui affiche sa fébrilité…

Bale sort de sa boîte

Il y a bien cette frappe de Luka Modric, contrée par Karim Benzema, et cet arrêt de Robin Olsen (21e). Mais c’est à peu près tout avec trois malheureux tentatives sur le but du Suédois (*) et, si la Roma déplore un nouveau blessé avec la sortie d’un Stephan El-Shaarawy, claqué, les meilleures occasions sont italiennes. Concentrées notamment sur une 34e minute terrible pour une défense du Real aux abois avec derrière le sauvetage de Raphaël Varane sur corner le nouveau sacrifice de Daniel Carvajal, puis l’intervention de Thibaut Courtois et la « mine » d’Aleksandar Kolarov, qui frôle le poteau du gardien belge. Le doute tenaille l’équipe de Solari et il faut un petit « miracle » pour échapper à l’ouverture du score avant la pause quand Nicolo Zaniollo s’échappe et adresse une passe de but à destination de Cengiz Under, qu’un mauvais rebond réduit à l’un des ratés de l’année à bout portant devant Courtois (45e+2).

Elle ne le sait pas, mais la Roma a laissé passer sa chance. Puisque Gareth Bale profite d’une grossière erreur de relance dès le retour des vestiaires pour ouvrir le score sur sa première opportunité du match (0-1, 47e). Il n’en faut pas plus pour remettre un collectif dans le sens de la marche. Benzema reste peut-être sur six buts lors de ses six derniers matches de Ligue des champions, l’attaquant français sait aussi se faire passeur décisif de la tête pour offrir le but du break à Lucas Vazquez (0-2, 59e). La Roma ne s’en remettra pas et les triples champions d’Europe en titre vont finir la rencontre avec la pleine maîtrise de leur sujet. La qualification pour les huitièmes de finale et la première place du groupe G sont validées. Solari n’en demandait peut-être pas autant…

---------------------------------------------

(*) Le plus faible total du Real sur une première période, toutes compétitions confondues, cette saison.