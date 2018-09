Vainqueur 2-0 en Norvège il y a deux semaines, l’OL n’a pas tremblé en 16e de finale retour de la Ligue des champions féminine en l’emportant 5-0 face à Avaldsnes, jeudi soir au centre d'entraînement des Gones.

Amel Majri a ouvert le score pour les joueuses de Reynald Pedros (8e) avant des doublés signés Eugénie Le Sommer (22e et 31e) et Ada Hegerberg (55e et 81e).

Le tirage au sort des 8e de finale s’effectuera le 1er octobre.