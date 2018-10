Les Lyonnaises contre l’Ajax, le PSG en Suède

Qualifiés facilement pour les 8e de finale de la Ligue des champions féminine, l’OL et le PSG sont fixés pour la suite de la compétition.

Les triples tenantes du titre défieront l’Ajax, avec un match aller à Amsterdam, alors que les Parisiennes iront en Suède pour affronter Linköpings.

Les rencontres sont fixées au 17 et 18 octobre ainsi qu’au 31 octobre et 1er novembre.

