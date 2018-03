Les Lyonnaises au rendez-vous

Invincibles… Les Lyonnaises sont tout bonnement invincibles quand il s’agit de disputer un quart de finale de Ligue des champions. Sept fois dans son histoire l’OL au féminin a atteint ce palier, pour sept qualifications. La dernière en date ce mercredi, à Barcelone, après une victoire sur la plus petite des marges (0-1) consécutive, déjà, à un succès à la maison une semaine plus tôt (2-1). Le tout sous les yeux du président Aulas, accompagné pour l’occasion d’un certain Samuel Umtiti, venu en Lyonnais blaugrana.

Déjà bien heureuses d’avoir trouvé la faille à l’aller, les Catalanes – demi-finalistes de la C1 la saison passée et alors éliminées par le PSG – n’ont pas su inquiéter les doubles tenantes du titre sur leurs terres, étonnamment timorées dans leur comportement comme dans leur schéma tactique. Regroupées sur leurs arrières, les Barcelonaises ont passé la rencontre à défendre, sans jamais venir menacer Bouhaddi, la gardienne rhodanienne.

A force de plier, les locales ont logiquement craqué, sur une tête lobée de Le Sommer que Pilar a bien tenté de repousser sur sa ligne (0-1, 62e). En vain selon l’arbitre assistante et sans moyen aucun de vérification pour l’arbitre centrale (pas de goal line technology ni d’assistance vidéo). Suffisant pour étouffer l’étincelle d’un pâle Barça et rallier les demi-finales de la compétition. Avec en ligne de mire désormais pour l’OL Manchester City, comme la saison passée. Un adversaire à ne surtout pas prendre à la légère puisque les Citizens au féminin avaient pris le meilleur sur les Fenottes à Lyon (0-1) ; après un revers 1-3 à domicile il est vrai. L’exploit passe par là pour des Lyonnaises qui visent cette saison un triplé jamais accompli encore en C1. Pour un cinquième sacre inédit là aussi.