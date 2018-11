Les 12 qualifiés pour les huitièmes de finale

On connaît déjà 12 des 16 qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, après la cinquième journée qui s'est achevée mercredi soir: l'Atletico Madrid, Dortmund (groupe A), Barcelone (groupe B), Porto, Schalke (groupe D), le Bayern Munich, l'Ajax Amsterdam (groupe E), Manchester City (groupe F), le Real Madrid, l'AS Rome (groupe G), la Juventus et Manchester United (groupe H). Parmi eux, le Barça et Porto sont sûrs de finir premiers. Quant aux clubs d'ores et déjà assurés d'être reversés en 16e de finale de Ligue Europa, il s'agit de Bruges (groupe A), du Benfica (groupe E) et de Valence (groupe H). Par voie de conséquence, Monaco, l'AEK Athènes et les Young Boys Berne sont d'ores et déjà éliminés de toute compétition continentale.