Le Viktoria Plzen qualifie le Real et la Roma !

Avant même le choc du Groupe G, qui va opposer l'AS Rome et le Real Madrid au Stadio Olimpico (21h), le triple tenant du titre est assuré de sa qualification pour les 8e de finale à la faveur de la victoire du Viktoria Plzen sur le terrain du CSKA Moscou (1-2). Pourtant, les Moscovites avaient tiré les premiers sur penalty par Nikola Vlasic (10e), mais le petit club tchèque a su réagir en seconde période par Vaclav Prochazka (66e) puis prendre l'avantage par son défenseur Lukas Hejda (81e). Plzen en profite pour revenir à hauteur de sa victime du jour, à laquelle il disputera la qualification en Ligue Europa lors de la dernière journée de cette phase de groupes.

