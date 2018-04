Cristiano Ronaldo n’est pas le premier à marquer d’un retourné acrobatique en Ligue des champions.

En 2003, Peter Crouch avait marqué de la même manière avec Liverpool face à Galatasaray. Un but que n’a pas manqué de rappeler le joueur de Stoke City via un tweet savoureux.

"Très peu d’entre nous peuvent faire ça", a-t-il ainsi écrit pour saluer, en connaisseur, la performance du Portugais.

There is only a few of us who can do that