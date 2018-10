Luis Suarez pensait bien avoir gain de cause sur coup franc. Dans le duel face à l’Inter Milan (2-0), l’Uruguayen, en l’absence de Lionel Messi, a frappé un coup franc en optant pour une frappe au ras du sol. Une tactique payante puisque le mur avait sauté… Sauf que Marcelo Brozovic avait senti le coup venir et qu’il s’était allongé derrière ses coéquipiers ! Il a contré le ballon qui avait passé le mur et donc sauvé son équipe.

