Le trophée exposé à Paris ce samedi

Convoitée par le PSG notamment cette saison, la Ligue des champions fait escale à Paris ce samedi à l’initiative du constructeur auto Nissan, l’un des sponsors officiels de la compétition. La fameuse coupe aux grandes oreilles est à découvrir quai de la Bourdonnais pour le grand public, à deux pas de la Tour Eiffel, entre 9h et 19h. Parrain de l’opération, Ludovic Giuly sera de la partie.

The #UEFA @ChampionsLeague Trophy Tour couldn't leave #France without coming to #Paris!

This Saturday, next to the Eiffel Tower, Port de la Bourdonnais, you'll be able to see the #UCL Trophy for real in the @NissanFootball Lab! #InnovateYourGame https://t.co/yewmDGiOCV pic.twitter.com/tvihNtKAth