Le Shakhtar veut "dominer" et "attaquer"

Forcément, le succès (1-2) de l'Olympique Lyonnais à l'Etihad Stadium le 19 septembre dernier, au détriment de l'impressionnant Manchester City, a marqué les esprits. Dans ce groupe F de la plus prestigieuse des coupes européennes, les Gones devront désormais assumer ce statut et feront face à des adversaires sans doute encore plus motivés à l'idée de les faire tomber. Ce sera le cas du Shakhtar Donetsk en premier lieu, qui se présente dès mardi soir au Groupama Stadium à l'occasion de la 2e levée de l'épreuve, pour un match à huis clos. Mais qu'importe, les Ukrainiens auront le mors aux dents à l'idée de scalper le bourreau des Citizens.

Les partenaires de Taison ont été menés à deux reprises sur leurs terres il y a deux semaines, pour finalement réussir à accrocher Hoffenheim (2-2). Le potentiel de cette formation est donc bien réel, et Bruno Genesio ne s'y est pas trompé au moment de se présenter face à la presse à la veille de la rencontre. Pour autant, l'OL inspire aussi crainte et respect. "L’OL est une équipe unique, avec ses propres caractéristiques. Elle a des joueurs d’un niveau international. L’OL est l’une des meilleures équipes d’Europe", estime pour sa part Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais du Shakhtar. Le discours est évidemment policé, lisse au possible et on ne peut plus respectueux de l'adversaire. L'ego de Jean-Michel Aulas sera sans doute flatté, il n'empêche que le club de Donetsk fera tout pour envoyer l'OL au tapis mardi soir, pour ensuite, le cas échéant, savourer ce succès contre un grand d'Europe.

"On a notre propre approche, qui consiste à dominer, attaquer, avoir la possession du ballon", rappelle par ailleurs l'ancien entraîneur du FC Porto ou du SC Braga."On a des joueurs rapides qui pourront mettre la défense de Lyon en danger, même si celle-ci est très bien organisée. Le grand favori de ce groupe reste Manchester City", malgré le résultat inattendu de l’OL", renchérit l'attaquant brésilien Junior Moraes. Au Shakhtar, on flatte le flanc des Lyonnais, mais la qualification pour les huitièmes de finale se jouera peut-être en partie sur la pelouse du Groupama Stadium...