Le Real s'impose à Rome et finira 1er !

Assurés de la qualification avant même le coup d'envoi grâce à la victoire plus tôt du Viktoria Plzen sur le terrain du CSKA Moscou (1-2), l'AS Rome et le Real Madrid se disputaient pour le compte de la 5e journée la tête du Groupe G dans cette première phase de la Ligue des champions. Et après une première période délicate, les triples champions d'Europe ont trouvé l'ouverture et maîtrisé leur sujet pour s'imposer (0-2) sur la pelouse du Stadio Olimpico grâce à des buts de Gareth Bale (47e) et Lucas Vazquez (59e). L'équipe de Santi Solari est quoi qu'il arrive assurée de conserver cette première place, avant d'aborder la phase finale de cette édition 2018-2019.

⚽️ Gareth Bale's record in this competition :



2⃣0⃣ GOALS

5⃣8⃣ GAMES#UCL pic.twitter.com/4psWGRSz3a — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 27. November 2018