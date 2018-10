Le Real Madrid battu à Moscou

Le Real Madrid est tombé de haut mardi soir, à l'occasion de la 2e journée de Ligue des champions. En déplacement sur les terres du CSKA Moscou, les hommes de Julen Lopetegui ont perdu en terre russe (1-0), se faisant prendre à froid par une réalisation du Croate Nikola Vlasic dès la 2e minute de la partie. Karim Benzema, Lucas Vazquez, Marco Asensio et les Merengues ont certes dominé leur adversaire du jour de la tête et des épaules, touchant même les montants d'Igor Akinfeev à trois reprises, mais sont restés muets.

La Maison blanche perd donc le leadership du groupe G au profit de son bourreau du jour, et se retrouve désormais à égalité de points avec l'AS Rome, qui a dans le même temps étrillé le Viktoria Plzen (5-0), avec un triplé à mettre au crédit du Bosnien Edin Dzeko (3e, 40e et 90e+2), et des buts de Cengiz Under (64e) et Justin Kluivert (73e).