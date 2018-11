Le Real écrase Plzen, doublé pour Benzema

Le Real Madrid s'est facilement imposé (0-5) sur la pelouse du Viktoria Plzen, mercredi, dans le groupe G de la Ligue des champions. Grâce à un doublé de Karim Benzema (21e et 37e) et des réalisations de Casemiro (23e), Bale (40e) et Kroos (67e), les joueurs de Santiago Solari reviennent à hauteur de l'AS Rome en tête du groupe avec 9 points, à cinq longueurs du troisième. Les Merengues ont fait un grand pas vers la qualification en huitièmes de finale d'une compétition dont ils sont les triples tenants du titre.