Le PSG remercie Di Maria

Jamais le PSG n’avait battu une formation italienne en Ligue des champions. Certes, il est rare que la Serie A croise le chemin du club de la capitale parmi le gratin continental – ce n’est arrivé que quatre fois par le passé, toujours via les couleurs de l’AC Milan – mais cela en disait long sur le défi proposé aux hommes de Thomas Tuchel ce mercredi soir dans un Parc des Princes qui, depuis le début de l’ère QSI en C1, n’a encore jamais connu la défaite à l’issue d’une rencontre européenne en phase de poules. Soit une série de 15 succès et cinq nuls depuis 2012 qui ce jour a bien failli s’interrompre…

Avec sur la pelouse son carré magique incarné par les Neymar, Mbappé, Cavani et Di Maria, ce PSG assurément ne pouvait pas rester muet. Le coach des Reds de Liverpool, Jurgen Klopp lui-même, avait ainsi mis au défi le Napoli de résister aux déferlantes parisiennes tandis que les siens se frottaient avec réussite à l’Etoile Rouge de Belgrade (4-0). Pari tenu une heure durant par les Partenopei qui, au cours de la première période notamment, ont bousculé comme rarement les champions de France dans leur jardin. Si ce n’est les tentatives écrasées ou maladroites des Cavani et Mbappé dans cet acte initial, seul ce tir croisé du prodige tricolore consécutif à une belle accélération de Neymar dans l’axe ont ainsi enthousiasmé le Parc avant la pause (38e). Une bien maigre réplique à l’ouverture du score méritoire des visiteurs.

Car après avoir touché du bois par Mertens sur une action rondement amenée par Mario Rui (23e), ce sont bien les Napolitains qui ont su faire trembler les filets dans ces 45 premières minutes. Servi dans la profondeur par Callejon sur la droite de la surface, Insigne devançait la sortie d’Areola avec sang-froid et précision (0-1, 29e). Et l’attaquant de poche des Azzurri de manquer le break à deux reprises dans la foulée (36e, 45e). Il fallait bien après ça toute la force de persuasion d’un Tuchel sûr des atouts de son équipe pour remettre de l’ordre dans les affaires d’un PSG devenu tout à coup bien fébrile.

Di Maria, du diable vauvert

Mbappé, dès lors, ne tardait pas à jouer les détonateurs, d’un tir puissant repoussé par Ospina et mal repris par un Cavani en quête incontestable de confiance (50e). Qu’importe, Meunier sonnait à son tour la révolte d’une tête opportuniste bien claquée par le gardien colombien de Naples (52e). Puis le latéral belge revenait à la charge dans son couloir droit pour un centre détourné dans ses propres filets par le malheureux Mario Rui (1-1, 61e). Le plus dur était fait, pensait-on alors, pour ce Paris encore un brin timoré. Las, l’emballement escompté après cette égalisation n’intervenait pas, et le Napoli retrouvait au fil des minutes son allant du premier acte.

En renard des surfaces, Mertens profitait d’un tir de Ruiz freiné par Marquinhos pour redonner l’avantage aux Italiens, à bout portant face à un Areola impuissant (1-2, 77e). Neymar avait beau répondre par un missile expédié sur coup franc mais détourné par Ospina (82e), les Napolitains se créaient de nouvelles chaudes opportunités dans le money time, par Mertens (84e) et Milik (85e), à chaque fois de la tête. Mais alors que tout espoir semblait perdu au Parc des Princes, Di Maria, transparent toute la partie durant, se fendait d’un amour de frappe enroulée du gauche pour arracher le partage des points (2-2, 90e+3). Une réalisation qui pourrait bien peser lourd à l’heure du décompte puisque le PSG demeure ainsi au contact de ses rivaux, à un point seulement d’un Napoli qu’il faudra aller défier dans deux semaines au San Paolo et à deux longueurs d’un Liverpool qui dans le même temps s’est amusé aux dépens de l’Etoile Rouge de Belgrade (4-0).