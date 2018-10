Le PSG en démonstration

Dommage que le Parc des Princes, sanctionné d'un huis clos partiel, n'affichait pas complet. Le Paris Saint-Germain était bien au rendez-vous, en mode démonstration, en mode Ligue des champions, malgré la fermeture de la tribune Auteuil et un horaire encore inhabituel. C'est l'Etoile Rouge de Belgrade qui a fait les frais (6-1) du réveil des hommes de Thomas Tuchel, qui avaient manqué leur entrée en lice dans la compétition, il y a deux semaines, à Anfield, même s'ils n'avaient cédé que dans les toutes dernières minutes contre Liverpool (3-2).

Ce n'était que l'Etoile Rouge de Belgrade, une équipe bien loin de son glorieux passé ? Certes, mais les Serbes restaient sur 34 matches sans défaite toutes compétitions confondues, et ils avaient tenu le choc contre Naples (0-0) lors de la première journée. Face à l'armada parisienne, ils n'auront tenu que 20 minutes. Le temps pour Neymar Jr de subir 5 fautes, et de se venger en débloquant la situation d'un maître coup franc par-dessus le mur (1-0, 20e). Il faudra patienter moins de trois minutes pour voir le Brésilien doubler la mise après un une-deux avec son compère Kylian Mbappé (2-0, 22e).

Neymar et Mbappé vont trop vite

Décevants et critiqués après Anfield, les deux hommes, insaisissables, ont fait vivre un enfer à la défense de Belgrade. Mais c'est tout le PSG qui a élevé le curseur, dans la concentration et l'engagement physique. La preuve, c'est d'une récupération haute qu'est venu le deuxième but et que viendra le troisième où Edinson Cavani, peu servi par ses coéquipiers une nouvelle fois, ira chercher la balle tout seul dans les pieds adverses, avant de conclure lui-même, pour s'offrir un but plein d’abnégation (3-0, 37e). Dans ces conditions, le talent peut s'exprimer, à l'image du quatrième but de la soirée, un amour de centre de l'extérieur du droit de Thomas Meunier, subtilement dévié de l'extérieur du pied gauche par Angel Di Maria (4-0, 41e).

Jamais le PSG, dans toute son histoire, n'avait mené de quatre buts à la mi-temps. Logiquement la seconde période sera moins prolifique, même si les deux buts vaudront totalement le coup d’œil. Il y aura d'abord un petit chef-d’œuvre collectif, avec une superbe louche du gauche de Neymar pour trouver Bernat, qui servira Mbappé seul face au but (5-0, 70e), l'attaquant français trouvant ainsi le chemin des filets après de nombreuses tentatives, et une certaine maladresse (9e, 15e, 39e, 48e, 53e...). Et il y aura ensuite ce deuxième coup franc direct de Neymar, toujours enroulé par-dessus le mur, peut-être encore plus beau que le premier (6-1, 81e). Honnêtement, il faudra plus que la réduction de l'écart signée Marko Marin sur la seule occasion serbe (5-1, 74e) pour ternir le bilan de ce PSG-là, dont le 4-2-3-1, avec une très efficace paire Verratti-Rabiot au milieu de terrain, demande à être revu. Contre Naples dans trois semaines, par exemple.