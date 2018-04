Le csc, deuxième meilleur buteur du Barça !

Si Lionel Messi n’a pas marqué mercredi soir lors du succès du FC Barcelona contre l’AS Roma en quart de finale aller de la Ligue des champions (4-1), il est toujours le meilleur buteur du club catalan cette saison dans la compétition, avec six réalisations.

Et son plus sérieux concurrent se nomme… le but contre son camp ! Grâce à Daniele De Rossi et Konstantinos Manolas, qui ont tour à tour trompé leur propre gardien au Camp Nou, le Barça a ainsi bénéficié au total de cinq csc en Ligue des champions depuis le début de saison ! Viennent ensuite, loin derrière, six joueurs avec un but, dont les Français Ousmane Dembélé et Lucas Digne.