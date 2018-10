Le bus de MU (encore) en retard, Mourinho finit à pied

Le match de Ligue des champions entre Manchester United et la Juventus a débuté avec deux minutes de retard mardi soir.

Car comme avant la rencontre face à Valence, le bus des Red Devils a été coincé dans les embouteillages, accusant 45 minutes de retard !

Ce qui a poussé José Mourinho, furieux, à terminer seul le chemin à pied jusqu’à Old Trafford. "J’ai marché avec une capuche sur la tête au milieu des supporters, et personne ne m’a reconnu. Ça m’a pris deux minutes", a ensuite expliqué l’entraîneur portugais de MU au micro de BT Sport.

"I walked in a hoodie, in the middle of the fans, no one recognised me. I took two minutes."



Jose Mourinho strolled to Old Trafford, as his Man Utd team sat for 45 minutes in traffic on the bus... pic.twitter.com/BoNXb6vjea