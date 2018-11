Le Bayern s'envole, l'Ajax résiste à Benfica

Comme il y a deux semaines, le Bayern Munich a dominé l'AEK Athènes mercredi soir (2-0), à l’occasion de la 4e journée de la Ligue des champions. Les Allemands ont pu compter sur un doublé de leur buteur Robert Lewandowki (31e, sp, 71e) pour empocher une troisième victoire et prendre seuls les commandes de la poule E. Avec dix points, les partenaires de Franck Ribéry sont bien partis pour se qualifier, eux qui possèdent deux longueurs d'avance sur l'Ajax Amsterdam et six sur le Benfica Lisbonne. Dans le même temps, le club néerlandais a en effet réussi à accrocher son homologue portugais (1-1), Dusan Tadic (61e) répondant à l'ouverture du score du score de Jonas (29e). Avec zéro point, les Grecs sont officiellement hors course.