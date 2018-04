Le Barça imbattable au Camp Nou ?

La tâche s’annonce rude pour l’AS Rome, ce mercredi, en quarts de finale de la Ligue des champions. Opposés au Barça, les hommes de se déplacent en effet au Nou Camp. Une enceinte où les Blaugrana affichent des statistiques impressionnantes.

Invaincus en Liga cette saison, les Catalans comptent ainsi 12 victoires en 14 matches à domicile. Et c’est encore plus édifiant sur la scène européenne puisque le Barça n’a plus perdu le moindre match au Nou Camp depuis le 1er mai 2013 et une défaite en demi-finale retour face au Bayern Munich. Et depuis, les Barcelonais ont disputé 25 rencontres dans leur antre pour 23 victoires et 2 matches nuls avec en moyenne plus de 3 buts marqués.