Le Barça demande pardon

Le football italien ne réussit décidément pas au Barça. Un an après leur échec face à la Juventus Turin, les Blaugrana ont en effet cette fois subi la loi de l’AS Rome lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Mais si leur élimination face à la Vieille Dame, la saison passée, obéissait à une certaine logique, rien ne laissait présager une telle issue face aux Romains. Et ce d’autant moins après leur victoire 4-1 remportée au Nou Camp lors du match aller.

Les Catalans étaient d’ailleurs incrédules dans les travées du Stade Olympique. Si la plupart des joueurs n’ont pas souhaité s’exprimer, Enesto Valverde, l’entraîneur barcelonais, a assumé ses responsabilités devant les micros. "C'est moi le premier responsable, celui qui fait l'équipe, qui la prépare. J’assume tout, a-t-il ainsi expliqué dans des propos relayés par Sport. C'est le cas qu'on gagne ou qu'on perde. J'ai mis la même équipe qu'il y a une semaine. On avait bien joué, on avait marqué quatre buts. Mais cette fois ils ont été très bons, bravo à eux. Nous n’avons pas eu les réponses. Tout leur a réussi. Ils nous ont pressés et nous ont obligés à dégager."

Aujourd’hui, nous n’avons pas mérité d’être en demi-finale. Josep Maria Bartomeu

Et le technicien espagnol d’exprimer ses regrets et de demander pardon aux supporters catalans. "Nous imaginons la déception chez nos supporters, a-t-il ajouté à leur endroit. Nous voulions jouer la demi-finale. Parfois, tout vous sourit et parfois vous souffrez. C’est un match durant lequel nous n’avons pas pu développer notre jeu. À aucun moment, nous n’avons été capables de rentrer dans le match. Nous sommes vraiment désolés pour nos supporters."

Egalement présent devant la presse, Josep Maria Bartomeu, le président du Barça s’est lui aussi adressé aux supporters barcelonais. "Je me sens mal vis-à-vis des supporters, a-t-il glissé avant de reconnaître la supériorité des Romains. Ils ont mieux joué. Ils y ont cru et quand vous y croyez, des choses comme ça arrivent. Ils ont été supérieurs à tous les niveaux, il n’y a pas d’autres explications. Aujourd’hui, nous n’avons pas mérité d’être en demi-finale."