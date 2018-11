Le Barça a retrouvé Malcom

Il y a une vie pour le Barça sans Messi. Cette statistique de 76,9 % de victoires sans « La Pulga » en Ligue des champions, soit 20 victoires en 26 matches (pour 2 nuls et 4 défaites), depuis les débuts de l’Argentin dans la compétition, est sans doute de nature à conforter son entraîneur Ernesto Valverde dans sa décision de laisser sa star convalescente dans les tribunes de Giuseppe-Meazza, 17 jours seulement après une fracture du radius. Même si les Barcelonais se souviennent aussi sans doute avoir pris le bouillon lors de leur dernière visite de l’Inter en 2010 (*).

Avec un Ousmane Dembélé titulaire au coup d’envoi face à ces Milanais déjà dominés au Camp Nou, il y a quinze jours (2-0), mais ce n’est pas le Français, qui avait là une belle opportunité de se mettre en évidence après son but du week-end contre le Rayo Vallecano (3-2), qui va en profiter. Même si le champion du monde est le premier à se procurer, après seulement deux minutes de jeu, la première de la grosse demi-douzaine d’occasions franches barcelonaises au cours de cette première période. Avec un Luis Suarez omniprésent, et qui avec plus de réussite aurait pu refaire le coup du dernier Clasico (12e, 22e, 30e, 42e), mais aussi Ivan Rakitic (24e) ou encore Philippe Coutinho (36e).

L’Inter, réduite à la portion congrue et à évoluer en contre, se contentait du minimum sur des rares tentatives de Kwadwo Asamoah (18e) et de Stefan De Vrij (49e). Ou encore sur ce raté de Clément Lenglet (53e). Mais c’est bien Samir Handanovic, le dernier rempart milanais, qui sauve son équipe encore coup sur coup devant Suarez (59e) puis Coutinho (61e). Le Croate encore qui s’interpose sur la dernière occasion de Dembélé, avant que le champion du monde ne cède sa place à… Malcom. L’ancien Bordelais, placardisé depuis son arrivée cet été, à Barcelone, pour 41 M € (*), va débloquer la situation sur son premier ballon, lorsque le Brésilien, décalé sur l’aile droite, repique dans l’axe et délivre un modèle de frappe enroulée sous le ventre d’un Handanovic cette fois battu (0-1, 83e). Le Barça est censé avoir fait le plus dur, mais le capitaine milanais Mauro Icardi va profiter d’une frappe contrée pour arracher l’égalisation (1-1, 87e). Et Barcelone de rater sa qualification officielle pour la phase finale. Ses coéquipiers attendent leur capitaine pour ce qui s’annonce comme une formalité.

(*) Malcom, avant cette entrée en jeu, ne comptait que 2 matches joués en Liga pour un temps de jeu famélique de… 25 minutes.