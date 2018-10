L'Atlético peut remercier "Grizou"

Comme souvent, l'Atlético de Madrid n'a pas brillé par un football offensif léché et audacieux. Comme souvent, le club entraîné par Diego Simeone s'en est remis au talent de son attaquant-meneur Antoine Griezmann face aux Belges du Club Bruges.

Le Français, en plus d'être disponible et précieux au cœur du jeu, a débloqué le compteur madrilène d'une frappe malicieuse en angle fermé en première période (1-0, 28e). Le champion du monde 2018 ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a été à l'origine et à la conclusion du deuxième but espagnol, avec au passage un jeu de pivot superbe de Diego Costa (2-1, 67e). "Grizou" a parachevé son oeuvre en déposant toute la défense en fin de rencontre, pour offrir -avec réussite- la dernière réalisation à Koke (3-1, 90e+3).

Lemar, ce n'est pas encore ça

Ces trois faits marquants valent cher au sein d'une rencontre lors de laquelle les occasions ne furent pas légion. En outre, l'Atlético a dû prendre deux fois les devants dans ce match puisque les Belges, plutôt compétitifs, avaient rapidement égalisé avec une merveille de frappe d'Arnaut Groeneveld (1-1, 39e). Les Matelassiers ont pu compter sur Griezmann pour cela.

Et on ne pourra pas en dire autant de Thomas Lemar. Initialement positionné sur le flan droit du milieu, du moins sur le papier, l'ancien Monégasque a passé son temps à garnir un axe déjà bien chargé, laissant le couloir au seul Santiago Arias. Pas forcément hyper actif au pressing non plus, Lemar a parfois suscité l'incompréhension de ses partenaires, notamment Koke et Saul Niguez au milieu. Lors de la double confrontation à venir contre Dortmund, l'autre leader de cette poule A, l'Atlético attendra certainement plus de sa recrue vedette de l'été.