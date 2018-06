La Russie presque en huitièmes de finale

Cinq jours après sa victoire face à l'Arabie saoudite (5-0), la Russie a enchaîné par un succès face à l'Egypte (3-1), ce mardi à Saint-Pétersbourg, lors du premier match de la 2e journée de la phase de poules de la Coupe du monde.

Le pays hôte a fait la différence grâce à un but contre son camp d'Ahmed Fathi (47e) et des réalisations de Denis Cheryshev (59e) et Artem Dzyuba (62e). Mohamed Salah a sauvé l'honneur sur penalty (73e), mais les Pharaons, qui avaient débuté par un revers contre l'Uruguay (0-1), sont quasiment éliminés.

A l'inverse, les Russes, qui joueront l'Arabie Saoudite lundi prochain, entrevoient les huitièmes de finale.