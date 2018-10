La Roma et l'Ajax s'imposent

La Roma a facilement disposé du CSKA Moscou mardi (3-0), lors de la troisième journée de Ligue des champions. Edin Dzeko a inscrit un doublé en première période (30e, 43e), avant de délivrer une passe décisive à Under (50e). Les Romains partagent la tête du groupe G avec le Real Madrid, avec six points. Dans le groupe E, celui du Bayern, l'Ajax a battu le Benfica (1-0) dans le temps additionnel grâce à un but de Mazraoui (90e+2). Les Néerlandais rejoignent le Bayern à la première place avec sept points, soit quatre unités de plus que le Benfica, troisième.