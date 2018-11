La finale de l'édition 2021 à Munich ou Saint-Pétersbourg ?

Le Wanda Metropolitano de Madrid en 2019, puis le stade olympique Ataturk d'Istanbul en 2020 : on connaît les 2 prochaines enceintes qui accueilleront la finale de la Ligue des champions. Et après ? L'UEFA a dévoilé ce jeudi les 2 villes en lice pour l'édition 2021 : Munich et Saint-Pétersbourg ont ainsi exprimé leur intérêt en ce sens. L'instance européenne livrera son choix définitif en mai ou juin prochain, sur la base des dossiers de candidature, qui devront avoir été déposés avant le 15 février 2019.