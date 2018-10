La démonstration de la Juventus

José Mourinho ne pouvait que s’incliner à l’issue de la rencontre. S’il n’a pas manqué de répondre aux insultes des fans de la Juventus Turin, l’entraîneur de Manchester United n’a pas tari d’éloges sur la Vieille Dame. "La Juventus, c'est un autre niveau de qualité, je dois être honnête. Un autre niveau de qualité, de stabilité, d'expérience, de savoir-faire", a ainsi salué l’entraîneur portugais au micro de Sky Sport à l’issue de la rencontre.

Paul Pogba a certes failli permettre aux Red Devils de décrocher un nul pour le moins miraculeux, sa frappe à l’entrée de la surface heurtant la base du poteau, mais c’est bien un gouffre qui sépare actuellement la Juventus Turin et Manchester United. Plus que ne l’indique le score étriqué de ce choc au sommet du groupe H. Les statistiques sont bien plus éloquentes, les champions d’Italie terminant la rencontre avec 60% de possession dont 70% en première période (!), 90% de passes réussies ou encore 666 passes contre 324 pour les Mancuniens et 12 tirs contre 7.

Contraints au nul par le Genoa ce week-end après avoir remporté leurs dix premiers matches de la saison, les Turinois ont donc repris leur marche en avant, signant une troisième victoire de rang en Ligue des champions. Et ce sans avoir encaissé le moindre but. Massimiliano Allegri la jouait pourtant modeste après coup. "Les attaquants se sont beaucoup déplacés et ont causé quelques problèmes à leur défense, mais nous avons trop souvent manqué la dernière passe, surtout en deuxième période, a-t-il ainsi regretté après coup. Mais je suis satisfait, surtout parce que nous continuons à grandir, surtout en termes de confiance, ce qui nous a permis d'imposer notre propre jeu dans ce stade difficile." Et de conforter le statut de favori.