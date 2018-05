Karius: "Je suis infiniment désolé"

Le genre d'erreurs qui vous poursuit toute votre vie. Loris Karius, le gardien de Liverpool, est passé complètement à côté de sa finale de la Ligue des champions, dimanche soir à Kiev, face au Real Madrid, vainqueur sur le score de 3-1 de sa troisième C1 consécutive. Contré sur une relance à la main par Karim Benzema (51e) sur l'ouverture du score, le portier allemand de 24 ans a commis une nouvelle maladresse lourde de conséquences en fin de match en détournant dans ses propres filets une frappe lointaine de Gareth Bale (84e).

"Je n'ai pas vraiment dormi jusqu'à présent, les scènes me traversent toujours la tête encore et encore, a réagi sur Twitter celui qui était en concurrence avec le Belge Simon Mignolet cette saison chez les Reds. Je suis infiniment désolé pour mes coéquipiers, pour vous les fans et pour tout le staff. Je sais que j'ai commis deux erreurs et que je vous ai laissé tomber... Comme je l'ai dit, j'aimerais simplement revenir en arrière, mais ce n'est pas possible. C'est encore pire car nous étions persuadés que nous pouvions battre le Real Madrid... Merci à nos fans incroyables qui sont venus à Kiev et m'ont soutenu, même après le match. Je ne prends pas cela pour acquis et une fois de plus, cela me montre à quel point nous sommes une grande famille. Merci, nous reviendrons plus fort".

Forcément très déçu, son entraîneur Jürgen Klopp n'a pas voulu minimiser l'importance de ses bévues, mais a néanmoins assuré son compatriote de son soutien: "J'ai beaucoup de peine pour lui, personne ne veut ça, mais c'est comme ça. Les erreurs sont évidentes, nous n'avons pas à en parler, tout est clair. Il le sait, je le sais, vous le savez tous. Maintenant, il doit faire avec, nous devons faire avec et nous le ferons. Bien sûr, nous serons avec lui, il n'y a aucun doute à ce sujet. Ce n'était pas sa soirée, évidemment". Vivement les vacances pour Loris Karius.

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC — Loris Karius (@LorisKarius) 27 mai 2018

...As I said I'd just like to turn back the time but that's not possible. It's even worse as we all felt that we could have beaten Real Madrid and we were in the game for a long time... — Loris Karius (@LorisKarius) 27 mai 2018