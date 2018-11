Juventus: Pour Allegri, Fellaini a tout changé

Alors que son équipe survolait le match qui l’opposait ce mercredi à Manchester United en Ligue des champions (groupe H), Massimiliano Allegri a soudain vu ses protégés encaisser deux buts dans les ultimes minutes de la partie, pour finalement s’incliner (1-2) sur leur pelouse.

Pour l’entraîneur des Bianconeri, l’entrée en jeu de Marouane Fellaini à la 79e minute, a tout fait basculer, comme il l’a confessé à l’Express UK : ''Lors du match aller, Fellaini n’avait pas joué et nous en avions profité. Ce soir, dès qu’il est entré en jeu, son impact physique s’est tout de suite fait ressentir. Il a pris le dessus dans les duels aériens. Ensuite, on concède deux coups francs. Ça c’est de notre faute. On doit apprendre de nos erreurs.''