Juventus-Matuidi: "Il n'y a rien du tout, c'est désolant"

Blaise Matuidi, comme tout le monde à la Juventus, ne digère pas le penalty sifflé par M. Oliver à la 93e minute du quart de finale retour de Ligue des champions, mercredi sur le terrain du Real Madrid (1-3) et alors que la Juve, en menant 3-0, s'était offert une prolongation à venir. "L'arbitre gâche tout, estime le milieu de terrain français sur beIN SPORTS. Il n'a pas de sang-froid. Il n'y a rien du tout, c'est désolant. Il aurait pu se dire que c'était un quart de finale de Ligue des champions, que c'était le temps additionnel... Il a agi tout de suite, il gâche tout ce qu'on a fait. On est très déçus et tristes, surtout pour 'Gigi' qui ne méritait pas ça. Une personne gâche tout, on est très énervés."