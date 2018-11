Juventus : La série noire de Ronaldo

Meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo, auteur de 121 buts en 159 matches sur la scène européenne, n’en connaît pas moins une terrible disette. Tout du moins à son échelle.

L’attaquant de la Juventus en est en effet à 389 minutes sans le moindre but, soit plus de six heures ou quatre matches pleins. Le dernier but du Portugais remonte ainsi au mois d’avril et au match des quarts de finale face à la Juventus. Resté muet lors des demi-finales et la finale, l’ancien Mancunien a été expulsé pour son entrée en lice face à Valence et n’a pas trouvé la faille lors de la première manche contre Manchester United.