Juventus-Buffon: "Si on n'a pas cette sensibilité, on reste avec des frites et un Coca"

Gianluigi Buffon a taillé un costard monumental à M. Oliver mercredi, après la victoire insuffisante de la Juventus sur le terrain du Real Madrid en quarts de finale retour de Ligue des champions (1-3, après le 0-3 de l'aller pour le Real à Turin). Alors que la Juve menait 3-0 à la 92e minute, et tenait donc une prolongation, l'arbitre a sifflé un penalty très contestable en faveur du Real. "Il est le seul à avoir vu la faute, estime sur beIN SPORTS, expulsé sur l'action pour contestation. Il faut des gens avec de la compétence et de la personnalité. Sinon, on n'entre pas sur la pelouse, on regarde des tribunes. Il faut de la sensibilité pour comprendre certains moments. Sur le terrain, il y avait 11 joueurs qui ont fait quelque chose. Si on n'a pas cette sensibilité sur ce qu'il se passe dans le jeu, on n'est pas digne d'être sur le terrain. On reste dans les tribunes avec ses parents et ses amis, des frites et un Coca." Buffon a aussi confirmé que l'arrêt de sa carrière cette saison était "très probable".