Juventus: Bernardeschi remplace Ronaldo

Ce mardi, à partir de 18h55, la Juventus Turin accueille les Young Boys Berne pour le compte de la 2e journée de Ligue des champions. Après son succès (0-2) à Valence lors de la 1ère levée, la Vieille Dame espère pouvoir confirmer à domicile, face à l'adversaire présumé le plus faible du groupe H.

Suspendu pour l'occasion, Cristiano Ronaldo laisse sa place à Federico Bernardeschi aux avant-postes, alors que Blaise Matuidi est lui titularisé dans l'entrejeu, au contraire d'un Sami Khedira qui était incertain avant la rencontre et est invité à prendre place sur le banc de touche. Tout juste remis lui aussi, Giorgio Chiellini est remplaçant, et c'est Mehdi Benatia qui débute avec Leonardo Bonucci et Andrea Barzagli.

Par ailleurs, dans les rangs de formation suisse, l'ancien international tricolore Guillaume Hoarau, passé par Le Havre ou le Paris Saint-Germain, est titularisé en pointe. Le onze de départ: Szczesny - Barzagli, Bonucci, Benatia - Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro - Bernardeschi, Dybala, Mandzukic.