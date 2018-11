Henry: "Tout ne se fait pas en deux semaines"

Deux nuls, deux défaites: le bilan de Thierry Henry sur le banc de Monaco n’est, pour l’instant, pas à la hauteur des attentes. S’il y avait eu "du mieux", selon lui, à Bruges (1-1) et contre Dijon (2-2), la défaite subie samedi soir sur la pelouse de Reims (0-1) a fait replonger l’entraîneur monégasque et ses hommes dans le doute. Mais avant de retrouver le club belge mardi au stade Louis-II (18h55), en Ligue des champions, "Titi" veut rester positif et croire en des jours meilleurs pour l’ASM.

"Tout ne se fait pas en deux semaines, les résultats vont arriver normalement", promet-il, alors que le club de la Principauté traverse sa pire crise sportive depuis 50 ans avec 14 matches consécutifs sans victoire. "Des choses ont été faites ces derniers temps et ont un peu fonctionné, notamment à Bruges, note-t-il. A Reims, on n’a rien montré, ce qui fait qu’on se retrouve dans une situation pas évidente. Mais on essaie de travailler sur pas mal de choses, de trouver la bonne formule, le bon onze."

Le problème est mental

A choisir, le technicien français préférerait prendre des points en Ligue 1, où son équipe est relégable avant d’affronter le PSG, qu’en C1, une compétition qui n’est plus une priorité. Mais la dynamique des coéquipiers de Radamel Falcao est tellement négative que le moindre succès sera bon à prendre. "Si tu peux ajouter une victoire, c’est beaucoup mieux et les joueurs peuvent travailler dans la sérénité, dit-il. Il ne faut pas seulement prendre des points, il faut aussi chercher cette confiance."

On n’a pas perdu notre football du jour au lendemain ! Djibril Sidibé

L’urgence est là pour Monaco, ce que confirme Djibril Sidibé. Pour le latéral droit, qui effectuera son retour dans le groupe face à Bruges, le problème est bel et bien psychologique. "C’est plutôt mental, explique-t-il. Avant, on avait pour habitude de démarrer les matches avec beaucoup d’intensité et d’agressivité, avec du pressing. On gagnait nos duels pendant 10-15 minutes. Là, c’est vrai que les joueurs sont fatigués mentalement. Mais on n’a pas perdu notre football du jour au lendemain !"

Comment les Monégasques peuvent-ils redresser la pente ? "Avec beaucoup de concentration, répond l’international tricolore. Je ne vais pas dire que je ne suis pas inquiet, mais c’est à nous de renverser la situation par le travail et la rigueur. On a la chance de disputer un match de Ligue des champions à la maison, et pour nous-mêmes, on se doit de mouiller le maillot et tout donner." L’objectif sur le Rocher est, donc, "déjà de se rassurer", dixit Thierry Henry. "Et si ça vient demain, c’est tant mieux."