Henry sur les traces de Deschamps

L'AS Monaco peut encore espérer être reversée en Ligue Europa... A l'aube de la 5e journée du groupe A de la Ligue des champions, le club de la Principauté a encore les moyens mathématiques de continuer son parcours européen cette saison, et éviter ainsi de vivre une situation similaire à celle du précédent exercice. Mais les Rouge et Blanc le veulent-ils seulement ? Ils sont à ce point englués dans la zone rouge en championnat, et confrontés à une cascade de blessures, que Thierry Henry ne boudera peut-être pas son plaisir de pouvoir concentrer son travail sur les compétitions domestiques. En attendant, il faut rendre visite à l'Atlético de Madrid mercredi soir, tenter d'y présenter le meilleur visage possible malgré le marasme actuel.

Certes, le moral est quelque peu remonté sur le Rocher ces derniers jours après la victoire (0-1) obtenue à Caen samedi dernier lors de la 14e journée de Ligue 1. Le successeur de Leonardo Jardim aura donc été contraint de patienter jusqu'à son cinquième match de championnat sur le banc de touche pour goûter à son premier succès, son septième toutes compétitions confondues. Dans l'antre des Colchoneros, il faudra faire corps, tout tenter pour aller chercher un résultat positif qui serait immanquablement bon à prendre pour le capital confiance du groupe, même s'il pourrait relancer une qualification pour la Ligue Europa pas nécessairement souhaitée, surtout si le FC Bruges chute à Dortmund dans le même temps.

Quoi qu'il en soit, Thierry Henry reste lui confronté à certains sceptiques qui lui prédisent un naufrage pour sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. Le champion du monde 1998 travaille et espère pouvoir relancer pleinement ses joueurs sur la deuxième moitié de saison. En attendant, il peut au moins se satisfaire d'avoir déjà fait mieux que l'un de ses illustres prédécesseurs en Principauté, un certain Didier Deschamps. A son arrivée au club à l'été 2001, lui aussi pour sa première expérience de technicien, l'ancien récupérateur avait patienté jusqu'à la 6e journée de Ligue 1 pour savourer sa première victoire, le tout malgré des profils comme Marcelo Gallardo, Shabani Nonda, Oliver Bierhoff, Ludovic Giuly, Jaroslav Plasil, Jérôme Rothen, Dado Prso, Vladimir Jugovic, Christian Panucci, Eric Abidal ou Gaël Givet à sa disposition. Il avait terminé l'exercice 2001-2002 à la 15e place, deux ans avant de disputer une finale de Ligue des champions... Une issue dont se satisferait sans doute Thierry Henry au printemps prochain.