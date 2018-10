Henry retrouve déjà la Belgique

A peine a-t-il tourné le dos à la sélection belge, fréquentée durant deux ans, pour embrasser sa carrière d’entraîneur numéro un à Monaco que Thierry Henry, ironie du tirage au sort, revient déjà outre-Quiévrain. Trois jours après la défaite, qui a inauguré sa nouvelle expérience du côté de Strasbourg (1-2), le champion du monde 98 retrouve la Ligue des champions.

Une compétition qu’il a remporté avec le Barça en 2009, mais découvert avec le club du Rocher et qu’il connaît sur le bout des doigts en tant que joueur, lui qui reste encore à ce jour le Français à avoir disputé le plus de matches en C1 avec 112 apparitions à son actif (*) et totalise la bagatelle de cinquante réalisations, tout rond, derrière Karim Benzema et ses 56 buts. Une expérience inestimable, même si Henry l’entraîneur aura bien du mal à égaler la meilleure « perf’ » d’Henry le joueur en Ligue des champions du temps de sa carrière monégasque avec une demi-finale et sept buts lors de la saison 1996-1997.

"Français et fier de l'être !"

"Il faut que l'on essaie de retrouver la confiance. Je ne vois pas la Ligue des champions comme un problème. C'est un rêve", assure le successeur de Jardim, satisfait de pouvoir enchaîner. "Notre situation ne prête pas à rire, mais il faut essayer de venir avec respect, humilité et joie. Contre Strasbourg, on a produit du jeu, on a pris un petit coup avec le premier but, mais on a continué à jouer et on s'est encore créé des occasions, mais ça n'a pas souri." Et dans la méfiance à l’égard de l’adversaire a priori le plus faible du groupe, bredouille lui aussi, mais qui n’a pas non plus été ridicule lors de ses revers contre Dortmund (0-1) et l’Atlético (1-3).

Le rendez-vous a beau être vital pour Monaco, si le club du Rocher veut encore exister sur la scène européenne cette saison, rien n’y fait, l’aura de son nouveau boss reprend toujours le dessus. Surtout lorsqu’il revient au pays des Diables Rouges : "Je suis Français et fier de l'être. J'avais un pays d'adoption qui était l'Angleterre et maintenant j'en ai un deuxième avec la Belgique." Les supporters du plat pays apprécieront. Sauf que « Titi » joue à nouveau dans le camp d’en face…

(*) Henry devance Patrice Evra (108) et Karim Benzema (106).