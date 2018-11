Henry garde le moral

Curieusement serein. Au sortir d'une énième déconvenue, survenue cette fois en Ligue des champions contre le modeste club de Bruges (0-4), l'ASM continue de s'enliser. Mais son entraîneur depuis quatre semaines conserve un détachement étonnant par rapport à une situation plus que préoccupante. L'élimination de toute compétition européenne qui se profile aura peut-être le mérite de permettre à Monaco de se canaliser uniquement sur la Ligue 1, où le club, 19e, joue sa peau.

"Ce n'est pas le plan, contredit Thierry Henry au micro RMC Sport. Ce n'était pas le plan. Mais à un moment donné il faut faire avec. Ce que je retiens c'est qu'on perd encore un joueur blessé avec Glik. Ça ne va pas arranger tout ça. Il y en avait déjà 10 ou 11 sur le côté donc ça fait peut-être 11 ou 12. Ce n'est pas terrible mais bon encore une fois, je suis obligé de positiver. Sinon on fait comment ? On va où ? La rentrée de Massengo m'a bien plu."

"On s'est créé énormément d'occasions"

Cette défaite, évidemment la plus lourde de sa nouvelle carrière d'entraîneur, est-elle la plus inquiétante depuis sa prise en main ? "Non pas du tout, assure Henry. On s'est créé énormément d'occasions. A Reims, il y a deux situations. Aujourd'hui, vous avez vu les occasions comme moi et en Coupe d'Europe ça paye." Visiblement pas tant que ça... Mais comment l'entraîneur monégasque peut-il rester si calme sous pareille tempête ?

Henry a tout de même trouvé à redire. "Sur la réaction après le premier but. Parce qu'on a bien commencé, on a fait une bonne entame de match. Après, être en colère ne me fait pas parler comme ça, c'est un grand mot. Mais ce n'est pas parce qu'on prend un but qu'il faut arrêter de jouer. Surtout comme on a commencé. Mais on a arrêté de jouer donc c'est un peu inquiétant." Quand même !