Griezmann nage dans le bonheur

Nouvelle soirée faste pour Antoine Griezmann. Auteur d’un doublé face à l’Allemagne avec les Bleus (2-1) mi-octobre puis buteur le week-end dernier contre Leganes (1-1), l’attaquant tricolore a remis ça, mardi, lors du choc de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (2-0), soulageant les siens à l’entame des dix dernières minutes après l’ouverture du score de Saul à la demi-heure de jeu.

Un but précieux qui venait parachever une prestation étincelante de la part du champion du monde. Capitaine d’un soir, Antoine Griezmann a en effet été dans tous les bons coups, montrant l’exemple des deux côtés du terrain. Essentiel dans la construction du jeu, le Français a également parfaitement tenu son rôle de premier défenseur.

Tout va super bien pour moi Antoine Griezmann

De quoi bien mériter les félicitations de Diego Simeone, certes jamais avare de compliments au sujet de son attaquant vedette. "Il est dans une forme extraordinaire. Il sort d'une saison fantastique. Quand il est comme ça, il sait très bien comment faire des dégâts", a ainsi apprécié le technicien argentin à l’issue de la rencontre.

L’intéressé, lui, ne boudait pas son plaisir. "Il y a un an, à la même époque, je ne me sentais pas bien à cause de tout ce qui s’était passé durant l’été, a-t-il ainsi confié dans des propos relayés par AS. Mais là tout va super bien pour moi. Après mon but, j’ai embrassé l’écusson de l’Atlético pour montrer combien je suis heureux ici."

Un bonheur qui pourrait être absolu s’il remportait le mois prochain le Ballon d’Or. A trois jours de la clôture du scrutin, Antoine Griezmann a en tout cas plaidé sa cause auprès des votants. "Je n’y ai pas pensé quand j’étais sur le terrain mais je sais que marquer un but dans un match de Ligue des champions ne peut pas faire de mal", a-t-il d’ailleurs commenté.