Graves incidents en marge de Liverpool-AS Rome

Large vainqueur (5-2) de l’AS Rome lors du match aller des demi-finales de la Ligue de champions, Liverpool a vu sa soirée gâchée. Non pas en raison des deux buts encaissés dans les dernières minutes de la rencontre et qui permettent pourtant aux Romains d’espérer créer l’exploit au Stade olympique lors du match retour mais à cause des incidents qui ont eu lieu en marge de la rencontre. Environ 80 supporters de la Roma ont en effet utilisé une route secondaire pour accéder à la zone réservée aux fans de Liverpool juste devant le stade d'Anfield. Des affrontements ont alors éclaté entre supporters anglais et italiens et un fan des Reds de 53 ans, touché à la tête par un coup de ceinture, a été admis à l’hôpital dans un état critique.

"Choqué et consterné", le club de Liverpool a partagé son émotion dans un communiqué publié après le match. "Nos pensées, en premier lieu, sont avec la victime et sa famille en cette période très traumatisante Nous leur offrirons notre entier soutien. Le club est en liaison avec les urgences depuis l'incident et continuera de l'être", ont ainsi fait savoir les Reds.

Les autorités ont de leur côté indiqué avoir procédé à neuf arrestations au terme de ces incidents. Deux hommes originaires de Rome, âgés de 25 et 26 ans ont notamment été interpellés, soupçonnés de "tentative de meurtre" sur le supporter anglais. Le visionnage des vidéos devra permettre "d'identifier les personnes impliquées dans ces incidents afin de pouvoir les présenter devant des tribunaux", a indiqué la police du Merseyside.