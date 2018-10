Golovin pour réveiller l'ASM

Acheté 25 millions d'euros cet été par Monaco, Aleksandr Golovin n'a pas encore pu exprimer la plénitude de son talent sous le maillot rouge et blanc. Le milieu de terrain de 22 ans a en effet subi le contre-coup de sa Coupe du monde avec la Russie en étant blessé dès son premier entraînement avec l'ASM. Réapparu sur les terrains il y a dix jours seulement, l'ancien du CSKA a été plutôt très discret lors de ses trois premières apparitions (une seule titularisation face à Angers 0-1).

Il faut dire que le contexte était extrêmement défavorable pour lui avec une équipe de la Principauté en manque cruel de confiance après son début de saison raté (18e place en Ligue 1 avec une seule victoire pour trois matches nuls et quatre défaites). Après la nouvelle désillusion subie vendredi dernier à Saint-Etienne (2-0), Leonardo Jardim attend une réaction de ses hommes, mercredi soir en Ligue des champions, sur la pelouse du Borussia Dortmund, leader invaincu de Bundesliga (4 victoires, 2 nuls) et auteur de 11 buts lors de ses deux derniers matches (7-0 face à Nuremberg et 4-2 face à Leverkusen après avoir été mené 0-2).

"Après la défaite contre l’Atlético, nous avons besoin d’un bon résultat contre le Borussia. C’est notre objectif. L’équipe a laissé une bonne image face à Madrid. Nous pouvons faire pareil ici", a déclaré Leonardo Jardim, qui a confirmé mardi en conférence de presse que Golovin sera bien dans le onze de départ pour ce match de gala. "Aleksandr Golovin est un joueur de grande qualité. Il s'entraîne bien depuis dix jours, il a plusieurs matches dans les jambes. Il sera titulaire contre le Borussia". Avec pour ambition de montrer l'étendue de ses qualités au sein d'une formation monégasque qui en a bien besoin.