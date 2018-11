Foyth, un cas qui embarrasse Tottenham

Vous vous souvenez de Juan Foyth, ce défenseur argentin qui avait été un temps annoncé au PSG avant de rejoindre Tottenham ? L'ancien joueur d'Estudiantes, qui profite de la blessure de Davinson Sanchez, est la bonne surprise de ces dernières semaines du côté des Spurs. Tellement bonne que le club londonien n'avait pas jugé bon de l'inscrire sur la liste de ses joueurs qualifiés pour la Ligue des champions. Résultat, Mauricio Pocchettino ne pourra pas compter sur lui mercredi soir pour défier l'Inter Milan pour un match déterminant dans la course aux huitièmes de finale.

"C'est un dossier (le choix des joueurs pour la C1, ndlr) qui est entre les mains du club, pas seulement entre mes mains, a précisé ce mardi le technicien argentin. Nous partageons cette responsabilité. Sinon, c'est comme si il y avait un responsable quand tout va mal, alors qu'on partage la réussite quand tout va bien. Parfois, quand il se passe quelque chose de mauvais, c'est la faute de Mauricio Pochettino, l'entraîneur." Le coach des Spurs a beau se plaindre, cela ne résoudra pas le problème Foyth. "Ce n'est pas seulement Juan, il y a aussi Georges-Kevin Nkoudou et Vincent Janssen, rappelle Pochettino. C'est douloureux. C'est une erreur que nous avons faite, et qu'à ce niveau on ne peut pas répéter. Pour différentes raisons, on aurait dû trouver des solutions avant le début de la saison."

Tottenham voulait Grealish ou Barkley...

Pochettino le reconnaît, Tottenham s'est manqué, quelque part, dans un mercato estival totalement anachronique: aucun départ, aucune arrivée. Un cas unique dans les cinq grands championnats européens. Résultat, les Spurs ont conservé leur effectif de la saison passée, qui manquait de joueurs formés au pays, en Angleterre, ce qui a obligé le club londonien à n'inscrire que 22 joueurs sur sa liste pour la C1, au lieu de 25, pour rester conforme aux règlements de l'UEFA.

"Si vous retrouvez mes déclarations d'avant la saison, je me plaignais du fait que nous avions trop de joueurs, a rappelé Pochettino, alors que Tottenham a essayé de se séparer, en vain, d'éléments comme Toby Alderweireld, Mousa Dembélé ou encore Danny Rose. Les gens nous répondaient: "oui, mais vous êtes le seul club à n'avoir recruté personne". Mais acheter un autre joueur nous aurait forcé à nous priver d'un joueur de plus pour la Ligue des champions. Je vous avait dit qu'on avait besoin de plus de joueurs anglais, mais cela s'est révélé impossible." Tottenham visait notamment Jack Grealish, Ross Barkley, Ryan Sessegnon et Wilfried Zaha. C'est sans eux que les Spurs devront s'en sortir face à l'Inter.