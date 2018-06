Firmino répond a Ramos

La finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool n’a pas fini de faire parler. La faute aux polémiques nées de la sortie prématurée de Mohamed Salah à la demi-heure de jeu après un contact pour le moins rugueux avec Sergio Ramos. Pointé du doigt, l’international espagnol s’est en effet défendu avec véhémence ce mardi de toute intentionnalité.

"Purée, ils ont tellement parlé du sujet Salah", a-t-il regretté pour commencer, ajoutant: "Après, le gardien dit qu’il avait eu une commotion après un choc avec moi, il ne manque plus que Firmino dise qu’il était enrhumé parce qu’une goutte de ma transpiration lui est tombée dessus." Une attaque en bonne et due forme qui n’est pas restée sans réponse, l’attaquant des Reds profitant de son passage devant les micros avec la sélection brésilienne pour lui répliquer.

"Je préfère ne pas parler de ça. C’est ok, Ramos est un champion, mais je pense que c’était très idiot de sa part de dire ça. Mais c’est ok… ", a-t-il ainsi lancé à son tour. Et à l'en croire cette finale perdue avec les Reds est déjà oubliée. "Je n'y pense plus. C'est arrivé mais c'est du passé. ça a été dur sur le moment mais je suis tourné vers le futur", a-t-il assuré. Un futur qui passe par une Coupe du monde à disputer avec la Seleçao.