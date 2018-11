Fellaini qualifie United

Manchester United est toujours aussi laborieux sur le terrain, mais Manchester United disputera les huitièmes de finale de la Ligue des champions en février prochain. Incapables de marquer contre les Young Boys durant 90 minutes, mardi soir à Old Trafford, et sous la menace d’un dernier match de poule à Valence qui aurait pu les envoyer en Ligue Europa, les Red Devils l’ont finalement emporté dans le temps additionnel grâce à Marouane Fellaini. Ils sont ainsi qualifiés en compagnie de la Juventus dans ce groupe H.

Les hommes de José Mourinho, s’ils sont déjà réputés pour leur faible impact offensif, ont cette fois-ci étaient catastrophique à la finition, comme en témoignent leurs quatre tirs cadrés sur 22 tentés. Posté en pointe par le "Special One", Marcus Rashford a été incapable d'ajuster ses frappes, que ce soit sur un lob d’entrée (5e), en position excentrée (26e et 55e) ou à l’entrée de la surface (66e). Sur l’aile gauche, Anthony Martial provoquait sans cesse mais manquait également d’inspiration dans le dernier geste. Du coup, la formation de Berne est progressivement sortie de sa coquille et David De Gea a dû sauver les siens à la 70e minute...

En fait, c'est Paul Pogba et Romelu Lukaku qui ont fait la différence après leur entrée à l'heure de jeu, eux qui avaient été envoyés sur le banc au coup d’envoi. Le champion du monde 2018 a redynamisé le jeu de son équipe et le buteur belge, s’il enchaîne un douzième match sans marquer, a dévié un ballon qui a atterri dans les pieds de Marouane Fellaini, dont la frappe croisée a fait le bonheur d’Old Trafford (91e). Même si le stade avait commencé à se vider au vu du spectacle pathétique de MU...