Dybala reprend vie

Massimiliano Allegri ne pouvait sans doute pas espérer meilleur début de saison pour les siens... La Juventus Turin caracole en tête de la Serie A avec déjà six unités d'avance sur le Napoli après seulement 7 journées et autant de victoires, et son équipe réalise également un sans-faute en Ligue des champions. Sur la scène européenne, après avoir déjà gagné à Mestalla mi-septembre (0-2), la Vieille Dame a confirmé sa puissance actuelle en écartant tranquillement les Young Boys Berne (3-0) devant ses tifosi, lors de la 2e journée de l'épreuve. Ou comment se positionner au mieux en attendant le résultat de Manchester United face au FC Valence dans la soirée, puis de se déplacer justement à Old Trafford le 23 octobre prochain.

Surtout que la défense piémontaise et Wojciech Szczesny n'ont toujours pas encaissé le moindre but en C1, ce qui restera sans doute comme la plus grande satisfaction du manager. Mais le public de l'Allianz Stadium a lui surtout vu Paulo Dybala reprendre vie au cours de cette soirée. L'attaquant international argentin, crédité d'un début de saison compliqué et le plus souvent sorti du onze de départ, était apparu de plus en plus à son avantage au cours des derniers matches. Il avait même inscrit son premier but en championnat face à Bologne lors de la 6e levée (2-0). Peut-être fallait-il aussi qu'il digère l'arrivée du boss, Cristiano Ronaldo, qui lui a forcément volé la vedette à l'applaudimètre local. Sans oublier la rude concurrence d'un Mario Mandzukic ou d'un Douglas Costa absent sur blessure pour cette rencontre, là où le quintuple Ballon d'or était lui suspendu.

L'opportunité était belle pour l'ex-Palermitain, qui s'est engouffré dans la brèche, et de quelle façon ! Paulo Dybala s'est offert un triplé, débloquant même très rapidement la situation pour la Juventus d'une belle volée du gauche à la conclusion d'une ouverture précise de Leonardo Bonucci (1-0, 5e). L'Argentin de poche a ensuite continué à faire le show, profitant aussi du travail de qualité des Blaise Matuidi ou Juan Guillermo Cuadrado pour ne citer qu'eux. Finalement, les Young Boys de Guillaume Hoarau n'ont quasiment pas existé dans cette partie, et ont même, symbole de leur frustration, terminé la rencontre à dix après le carton rouge reçu par le défenseur central Mohamed Camara (78e).