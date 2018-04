"Donnez le Ballon d’or à Salah !"

Auteur d’un doublé et de deux passes décisives mardi soir à Anfield, Mohamed Salah a encore été le grand artisan du succès de Liverpool face à la Roma en demi-finale aller de la Ligue des champions (5-2).

Et si, pour Steven Gerrard, sur BT Sport, celui qui a inscrit 43 buts en 47 matches toutes compétitions confondues cette saison est actuellement "le meilleur joueur du monde", Robbie Savage a lui estimé, à l’antenne de la BBC, qu’il fallait carrément lui "donner le Ballon d’or": "Oubliez le titre de joueur de l’année, donnez-lui juste le Ballon d’or !"

Mais selon Jürgen Klopp, l’entraîneur de l’Egyptien, "pour être le meilleur joueur du monde, il faut peut-être faire cela sur une plus grande période. Mais il est fantastique et on est très contents de l’avoir. Quel joueur !"