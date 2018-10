Di Maria sauve le PSG face à Naples

Le PSG a arraché le match nul face au Napoli (2-2), ce mercredi au Parc des Princes, dans le cadre de la 3e levée de la Ligue des champions (1-2).

Insigne (29e) et Mertens (77e) avaient refroidi les Parisiens, qui avaient égalisé une première fois par un but contre son camp de Mario Rui (61e), et qui ont été sauvés par un but lumineux de Di Maria dans le temps additionnel (90e+3).

Paris sauve les meubles, mais se retrouve désormais troisième de son groupe, à un point de Naples, et à deux points de Liverpool, vainqueur de l'Etoile Rouge de Belgrade (4-0).